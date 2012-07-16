Hishnik

Игорь Hishnik

 
35 летУкраина/Житомир
15 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад

Здравствуйте. Мои работы можно также посмотреть тут - http://igorfesyuk.tumblr.com/

Портфолио
  • Jelastic Home page
    Jelastic Home page
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  • Золотой Резерв
    Золотой Резерв
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Отзывы заказчиков
siteguru
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Необходимо создать дизайн сайта в стиле Web 2.0
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
kos1k
36 летБеларусь
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$160
10 баллов
11 лет назад
Приватно для Фесюк Игоря (Hishnik)
Советую всем. Игорь, отличный исполнитель. Качественный дизайн, соблюдение сроков, а главное доверие к заказчикам. Будем сотрудничать еще.
Спасибо за работу! Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
wolfus
48 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$150
10 баллов
11 лет назад
Дизайн сайта
Проект выполнен на самом высоком уровне, в соответствии с ТЗ. Буду сотрудничать с Игорем постоянно. Все быстро, оперативно и качественно. Игорь, спасибо! :)
Ответственный заказчик, предоставил хорошее ТЗ, по которому было приятно и понятно работать, не вмешивался в процесс работы. Приятно иметь дело. Спасибо за работу!
Ответный отзыв
Andrey-UA
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
$250
10 баллов
11 лет назад
Разработать дизайн интернет-магазина зоотоваров
Игорь, спасибо, за отличную работу. Результат превзошёл все ожидания! С такими исполнителями работать одно удовольствие. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Спасибо за работу, проект выдался не простым но очень интересным. Что касается Андрея Будника - ответственный заказчик, предоставил понятное тз, все разъяснил, оплатил предоплату, по завершению, оплатил остаток. Пунктуальность, честность, порядочность. Спасибо!
Ответный отзыв
LISSURY
45 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$130
10 баллов
12 лет назад
Дизайн сайта Металлочерепица, кровля и фасад
Дизайнер очень грамотный, оперативный. Работаем с ним постоянно. И будем работать и дальше. Может помочь в трудные моменты, которые иногда бывают в бизнесе каждого предпринимателя. Спасибо большое и удачи этому дизайнеру и в жизни и в работе.
Честные заказчики, всегда рассчитываются. В процессе работы предоставляется четкое ТЗ и дополнительные материалы, умеют оперативно выяснять вопросы, которые не понятны дизайнеру (мне). Работаю с ними уже относительно не мало, надеюсь на дальнейшее сотрудничество! Спасибо!
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
11 отзывов
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