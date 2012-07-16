Здравствуйте. Мои работы можно также посмотреть тут - http://igorfesyuk.tumblr.com/
Портфолио
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
7 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$160
10 баллов
11 лет назад
Советую всем. Игорь, отличный исполнитель. Качественный дизайн, соблюдение сроков, а главное доверие к заказчикам. Будем сотрудничать еще.
Ответный отзыв
Спасибо за работу! Рекомендую к сотрудничеству.
$150
10 баллов
11 лет назад
Проект выполнен на самом высоком уровне, в соответствии с ТЗ. Буду сотрудничать с Игорем постоянно. Все быстро, оперативно и качественно. Игорь, спасибо! :)
Ответный отзыв
Ответственный заказчик, предоставил хорошее ТЗ, по которому было приятно и понятно работать, не вмешивался в процесс работы. Приятно иметь дело. Спасибо за работу!
$250
10 баллов
11 лет назад
Игорь, спасибо, за отличную работу. Результат превзошёл все ожидания! С такими исполнителями работать одно удовольствие. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
Спасибо за работу, проект выдался не простым но очень интересным. Что касается Андрея Будника - ответственный заказчик, предоставил понятное тз, все разъяснил, оплатил предоплату, по завершению, оплатил остаток. Пунктуальность, честность, порядочность. Спасибо!
$130
10 баллов
12 лет назад
Дизайнер очень грамотный, оперативный. Работаем с ним постоянно. И будем работать и дальше. Может помочь в трудные моменты, которые иногда бывают в бизнесе каждого предпринимателя. Спасибо большое и удачи этому дизайнеру и в жизни и в работе.
Ответный отзыв
Честные заказчики, всегда рассчитываются. В процессе работы предоставляется четкое ТЗ и дополнительные материалы, умеют оперативно выяснять вопросы, которые не понятны дизайнеру (мне). Работаю с ними уже относительно не мало, надеюсь на дальнейшее сотрудничество! Спасибо!
Дизайн сайтов
11 отзывов
от $200
от 6 дней
нет рейтинга