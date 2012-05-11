Дизайн сайта Металлочерепица, кровля и фасад

Дизайнер очень грамотный, оперативный. Работаем с ним постоянно. И будем работать и дальше. Может помочь в трудные моменты, которые иногда бывают в бизнесе каждого предпринимателя. Спасибо большое и удачи этому дизайнеру и в жизни и в работе.