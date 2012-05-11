Дизайн сайта Металлочерепица, кровля и фасад

Требуется редизайн и возможно небольшая переработка сайта сайт iqplanet.com.ua Необходим более современный и стильный дизайн, включающий в себя Дизайн Главной страницы, и поддизайны на страницы языков, лучше всего если на каждый язык будет предложен оригинальный ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
2. Название сайта: Металлочерепица, кровля и фасад
3. Цель создания сайта: реализация кровельных и фасадных материалов
4. Языки сайта: русский, казахский, английский
5. Общий фон сайта.
Общий фон: светлый
Допускается использование цветов по классификации RAL (классификация цветов металлочерепицы, сайдинга и водостоков): 5505, 5002, 8017, 3011, 3005, 6005, 8004
Каждый из цветов может быть глянцевым и матовым
6. Размер и вид шрифта сайта.
Размер шрифта сайта должен быть в пределах 14, 16
8.2. На видном месте вставить чат-on-line (обратная связь on-line с менеджером компании) + номер телефона компании (Ярко)
8.3. Функционально - Ориентир на сайт http://dianastroy.ru/
8.5. Яркая Ссылка: VIP-предложение
8.6. Отдельный раздел «инструкции по монтажу»
А) сайдинга,
Б) металлочерепицы,
В) водостоков
8.7. Калькулятор расчетов стоимости на эти три позиции (сайдинг, металлочерепица, водостоки)
8.8. Отдельный раздел «преимущества»:
А) металлочерепицы среди других кровельных материалов
Б) пластиковых водостоков перед железными
В) винилового и металлического сайдинга перед другими фасадными материалами (кирпич, керамогранит, штукатурка)
9. Внизу на каждой странице сайта должна быть указана контактная информация:
Адрес, телефоны, эл. почта
10. Раздел «Контакты»
11. Раздел «О компании»
12. Обязательно Предоставление 2-3 предварительных вариантов Дизайна для утверждения заказчиком!
Пожалуйста огласите примерные сроки разработки проекта и его стоимость.
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