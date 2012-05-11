Дизайн сайта Металлочерепица, кровля и фасад

Дизайн сайтовЗавершен36 заявок375 просмотров
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2. Название сайта: Металлочерепица, кровля и фасад

3. Цель создания сайта: реализация кровельных и фасадных материалов

4. Языки сайта: русский, казахский, английский

5. Общий фон сайта.

Общий фон: светлый

Допускается использование цветов по классификации RAL (классификация цветов металлочерепицы, сайдинга и водостоков): 5505, 5002, 8017, 3011, 3005, 6005, 8004

Каждый из цветов может быть глянцевым и матовым

6. Размер и вид шрифта сайта.

Размер шрифта сайта должен быть в пределах 14, 16

8.2. На видном месте вставить чат-on-line (обратная связь on-line с менеджером компании) + номер телефона компании (Ярко)

8.3. Функционально - Ориентир на сайт http://dianastroy.ru/

8.5. Яркая Ссылка: VIP-предложение

8.6. Отдельный раздел «инструкции по монтажу»

А) сайдинга,

Б) металлочерепицы,

В) водостоков

8.7. Калькулятор расчетов стоимости на эти три позиции (сайдинг, металлочерепица, водостоки)

8.8. Отдельный раздел «преимущества»:

А) металлочерепицы среди других кровельных материалов

Б) пластиковых водостоков перед железными

В) винилового и металлического сайдинга перед другими фасадными материалами (кирпич, керамогранит, штукатурка)

9. Внизу на каждой странице сайта должна быть указана контактная информация:

Адрес, телефоны, эл. почта

10. Раздел «Контакты»

11. Раздел «О компании»

12. Обязательно Предоставление 2-3 предварительных вариантов Дизайна для утверждения заказчиком!

Пожалуйста огласите примерные сроки разработки проекта и его стоимость.

Дизайн сайта
12 лет назад
LISSURY
45 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад
Выбранный исполнитель
Hishnik
Игорь 
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
$130
8 дней
Дизайнер очень грамотный, оперативный. Работаем с ним постоянно. И будем работать и дальше. Может помочь в трудные моменты, которые иногда бывают в бизнесе каждого предпринимателя. Спасибо большое и удачи этому дизайнеру и в жизни и в работе.
Честные заказчики, всегда рассчитываются. В процессе работы предоставляется четкое ТЗ и дополнительные материалы, умеют оперативно выяснять вопросы, которые не понятны дизайнеру (мне). Работаю с ними уже относительно не мало, надеюсь на дальнейшее сотрудничество! Спасибо!
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