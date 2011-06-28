Оригинальный дизайн под сервис контекстной рекламы

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Требуется создать оригинальный дизайн под сайт сервиса контекстной рекламы. Димзайн должен быть привлекательный, оригинальный и не агрессивный. основная аудитория - это деловые люди. Тем не менее это не значит отсутствие ярких красок. Общая тематика сайта должна быть ближе к groupon.ru, чем к Яндекс.Директ.Но тут все в руках дизайнера.
Обязательные требования:
Портфолио из оригинальных работ, а не шаблонных сайтов.
Наличие подтвержденных отзывов.
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