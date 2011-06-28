Оригинальный дизайн под сервис контекстной рекламы

Требуется создать оригинальный дизайн под сайт сервиса контекстной рекламы. Димзайн должен быть привлекательный, оригинальный и не агрессивный. основная аудитория - это деловые люди. Тем не менее это не значит отсутствие ярких красок. Общая тематика сайта должна быть ближе к groupon.ru, чем к Яндекс.Директ.Но тут все в руках дизайнера.

Обязательные требования:

Портфолио из оригинальных работ, а не шаблонных сайтов.

Наличие подтвержденных отзывов.