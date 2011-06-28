Редизайн сайта о работе

Ищем разработчика одностраничного сайта для сбора подписчиков электронного журнала. На странице: - текст о журнале - обложка журнала - превью оглавления во всплывающем окне - форма подписки - возможность добавления лайков и комментариев из ...
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Требуется редизайн и верстка сайта www.boss.az согласно представленным требованиям.
Текущий дизайн морально устарел и должен быть полностью переработан по современным стандартам. Более подробно задание будет описано выбранному исполнителю.
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