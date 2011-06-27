Есть сайт www.company-register.ru. Есть понимание, как он должен выглядеть, есть макет. Необходимо как можно быстрее привести в соответствие! С нетерпением жду предложений по срокам и стоимости работы.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день,
требуется редизайн сайта
эскиз нового дизайна:
http://fotki.yandex.ru/users/osago/view/395221/?page=0
на основе эскиза создать новый дизайн возможно со своим видением нового дизайна.
Прошу обратить внимание - это продающий сайт, а не сайт визитка
Также требуется нарисовать логотип на основе эскиза.
Логотип - черно-белая надпись Инверторы Ру
Заявки принимаются с ценами и сроками,
от исполнителей имеющих опыт подготовки материалов для полиграфии.
про полиграфию пояснение:
просто на основе логотипа потом надо будет листовки, визитки и т.д. но это у же другой проект
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