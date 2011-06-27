Добрый день,

требуется редизайн сайта

invertory.ru

эскиз нового дизайна:

http://fotki.yandex.ru/users/osago/view/395221/?page=0

на основе эскиза создать новый дизайн возможно со своим видением нового дизайна.

Прошу обратить внимание - это продающий сайт, а не сайт визитка

Также требуется нарисовать логотип на основе эскиза.

Логотип - черно-белая надпись Инверторы Ру

Заявки принимаются с ценами и сроками,

от исполнителей имеющих опыт подготовки материалов для полиграфии.

про полиграфию пояснение:

просто на основе логотипа потом надо будет листовки, визитки и т.д. но это у же другой проект