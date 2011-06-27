Редизайн/переверстка сайта

Задача для верстальщика! Необходимо переделать дизайн 28 страниц (~550Кб html), чтоб все дизайн-свойства тегов задавались в css, а не напрямую в свойствах тегов и стилях (все настройки цветов, шрифтов, центровки и проч. должны быть удалены из ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт www.company-register.ru. Есть понимание, как он должен выглядеть, есть макет. Необходимо как можно быстрее привести в соответствие!
С нетерпением жду предложений по срокам и стоимости работы.
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