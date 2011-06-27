Редизайн/переверстка сайта

$1000
Дизайн сайтовЗакрыт40 заявок766 просмотров
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Есть сайт www.company-register.ru. Есть понимание, как он должен выглядеть, есть макет. Необходимо как можно быстрее привести в соответствие!

С нетерпением жду предложений по срокам и стоимости работы.

Верстка сайта
12 лет назад
keykina
46 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
Выбранные исполнители
kenny_palvov
Николай 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
2 отзыва
12 лет назад
$500
14 дней
iacek
Иван 
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18 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
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