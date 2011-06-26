Дизайн + верстка Интернет-магазина

Добрый день, уважаемые фрилансеры. Есть макет ( 10-12) страниц! 2 языка! Нужно немного поправить дизайн и подготовить его к верске. В это входит: 1. ПОДОБРАТЬ ШРИФТЫ 2. ВСЕ ВЫРОВНЯТЬ 3. ПОДОБРАТЬ ЦВЕТА Сделать все странички однотипны. Макет - очень простой!!!! Указывайте цены ...