Разработать дизайн для сайта

Дизайн сайтовЗавершен19 заявок384 просмотра
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Разработать дизайн сайта, специализирующийся на виртуальных туров (Панорам 360)

Пожелания

1. В центре сайта должна быть панорама (одна из наших работ)

2. Небольшое информационное поле (для краткой информации - 3-4 предложения)

3. Сайт должен быть ориентирван на ширину экрана 1280 пикселей

4. Элементы меню:

Первое меню: Главная, работы, услуги, Контакты

Второе меню: Информационное меню состоящее из 1-20 пунктов (информационные страницы)

Элемент с новостями

5. Краткая контактная информация в шапке сайта + лого

6. Также разработать лого + фирменный стиль

7. Многоязычная версия

8. Ссылки на соц. сети

Сайты, которые нравятся:

www точка2 advanced точка com/

меню www точка bloodstream точка com точка br/

www точка jayzhitscollection точка com/

12 лет назад
polisha
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
kenny_palvov
Николай 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
2 отзыва
12 лет назад
$200
7 дней
Сделал все классно, быстро, креативно и угадал мысль "в точку". Всем рекомендую. Деньги берет адекватные, остался всем доволен. Буду рад работать в будущем.
Приятный в работе человек. Оплата получена в срок, работали в дружеской атмосфере. Без лишних зацепок и придирок. Всем рекомендую.
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