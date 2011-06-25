Создание небольшой html страницы

Добрый день,

В связи с открытием проекта ищем дизайнера для создание одной, небольшой страницы.

Главное требование чтобы страница была не большой по высоте (т.к, будет только этот контент) и без использования jquery и т.д скриптов - чтобы много не весила.

Пример шаблона - в прикрепленном файле.

Итересуют интересные и креативные решения.