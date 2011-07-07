Дизайн сайта ночного клуба

$100
Дизайн сайтовЗавершен40 заявок451 просмотр
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Редизайн сайта http://kipyatok.com.ua/

Дизайн сайта
12 лет назад
alexxxddd
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
CharmingGirl
34 годаУкраина
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад
$100
3 дня
Отлично справилась с поставленной задачей. все сделала быстро, качественно и креативно. очень понравилось с ней работать. Всем советую как професионала!
В процессе сотрудничества не возникло никаких проблем.Все прошло гладко и без задержек. Отличный работодатель.
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