Дизайн сайта ночного клуба

Здравствуйте уважаемые фрилансеры. Так как сегодня пятница, наш дизайнер ушел в запой наверное. Есть нарисованная главная страница jpg ее нужно улучшить (по требованию заказчика) и отрисовать в psd. Очень срочно. Есть псд внутренних страниц этого ...