Дизайн магазина IT-оборудования.

СТОП! Прежде, чем писать стандартное "готов взяться, посмотрите портфолио", прочитайте пожалуйста до конца и посмотрите тех. задание.

Требуется сделать дизайн для сайта компании, продающей различное телекоммуникационное оборудование.

Дизайн 8-ми страниц, с вёрсткой для нашей собственной CMS (привяжем дизайн сами).

Техзадание на дизайн в аттаче.

Возможно составление договора с юр. лицом.

Рассматриваем предложения только от тех дизайнеров, у кого в портфолио есть интернет-магазины или сайты магазинов.