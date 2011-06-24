Дизайн магазина IT-оборудования.

Дизайн сайтовЗакрыт28 заявок370 просмотров
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СТОП! Прежде, чем писать стандартное "готов взяться, посмотрите портфолио", прочитайте пожалуйста до конца и посмотрите тех. задание.

Требуется сделать дизайн для сайта компании, продающей различное телекоммуникационное оборудование.

Дизайн 8-ми страниц, с вёрсткой для нашей собственной CMS (привяжем дизайн сами).

Техзадание на дизайн в аттаче.

Возможно составление договора с юр. лицом.

Рассматриваем предложения только от тех дизайнеров, у кого в портфолио есть интернет-магазины или сайты магазинов.

12 лет назад
mrmvd
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
Выбранный исполнитель
RaDeGroup
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад
$2500
30 дней
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