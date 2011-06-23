Разработка дизайна сайта

Необходимо разработать дизайн и сверстать шаблон для интернет-магазина клубного типа. Движок магазина/клуба - InstantCMS. Требования к дизайнеру - наличие портфолию, опыт создания стильных, красивых сайтов. Требования к верстке - в итоге должен получиться готовый шаблон ...
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Для сайта компании, занимающейся изготовлением и продажей всевозможных стальных резервуаров для нефтепродуктов, воды и прочих жидкостей, требуется стильный, креативный, деловой и дорогой дизайн сайта.
ТЗ прикрепил.
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