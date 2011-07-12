Переделать шаблон сайта - осовременить дизайн

Требуется осовременить существующий дизайн сайта. Тематика сайта: сетевые программы.

На сайте используется HTML+CSS шаблон. Менюшки, шапка и футер грузятся с помощью SSI. Вот с ними и надо поработать, возможно графику добавить в шаблон, кнопочки в тему нарисовать для контента и т.п. Все ссылки на подразделы сайта должны быть сохранены. Все сотни страниц сайта обрабатывать не надо, надо работать лишь с файлами шаблона (несколько файлов). Доработки не должны мешать индексации сайта поисковиками.

Просьба к потенциальным исполнителям: пожалуйста, оставляйте ссылки на примеры работ по тематике дизайна сайтов в заявках. Это ускорит выбор. :)

Ваши предложения?