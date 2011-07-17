Создать шаблон по макету сайта

Дизайн сайтовЗавершен5 заявок247 просмотров
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Необходимо создать качественный функциональный шаблон по макету сайта, для Joomla! 1.6.

Цена и сроки? Шаблон для уже готового сайта!

12 лет назад
Virtuozius
Давид 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
yefrem
Сергей 
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад
$80
7 дней
Все выполнено качественно и в срок.
Хороший, приятный заказчик. Все отлично: четкое задание, своевременная оплата. Было приятно сотрудничать.
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