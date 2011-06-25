Приватно для Vitaflax

$300
Дизайн сайтовЗавершен1 заявка102 просмотра
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Разработать дизайн и верстку для 28 внутренних страниц портала.

12 лет назад
ivorob
Иван 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Vitaflax
Виталий 
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 дней назад
12 лет назад
$300
5 дней
Ваш профессионализм исполнения работы, порядочность, пунктуальность дает понимание того ,что мой выбор был сделан правильно. В общем профессиональная работа, спасибо! Отличный исполнитель. Всегда выполняет работу в срок.
Благодарю Ивана за предоставляемую возможность качественно работать и зарабатывать. Спасибо, будем работать и дальше.
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