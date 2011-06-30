Дизайн сайта футболок

Дизайн сайтовЗавершен31 заявка527 просмотров
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Необходимо создать дизайн сайта футболок по приложенному макету.

Дизайн сайта
12 лет назад
bm00n
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Lovegirlro
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
год назад
12 лет назад
$130
4 дня
Росина выполнила работу качественно и в установленные сроки. Все доработки и исправления были внесены очень оперативно и вовремя. Приятно работать с профессионалом.
Очень хороший заказчик! Четко поставлена задача и требования. С удовольствием буду сотрудничать в дальнейшем. Рекомендую!
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