Нужно сделать дизайн сайта на базе темы ВордПресс

Poll.png - это то как сейчас выглядит страница опроса. Вопросы появляются друг за другом, но если выбрать в первом вопросе No, то вместо остальных вопросов появляется блок текста (обведен красным). Задача: оформить этот блок, что бы ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ребята, нужен дизайн к моему уже существующему сайту: http://internetdohod.com.ua
Тема(Runone) меня устраивает только хочется что бы сайт был более индивидуальным.
Если будет разработан какой то логотип это только плюс, к моему решению о сотрудничестве с вами.
Рассмотрю все предложения.
P.S.: мега-пупер мне не надо. поэтому дорогие (выше 200$) дизайны, даже и не предлагайте.
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $500
Дизайн операционной части. Платежи с пластиковых карт. Оплата услуг ЖКУ, провайдеров, операторов сотовой и пр. Платежи по произвольным реквизитам. Показ баннеров, персональных предложений клиенту. Разработка иконок. Чат с клиентом. Информация по операциям. Электронные деньги ...Дизайн сайтов15 заявокЗакрыт12 лет назад
Разработка дизайна нового сайта компании, занимающейся производством расходных материалов для цифровой печати (бумага, фотобумага, арт-бумага, чернила, картриджи и т.д.). Текущий сайт: www.lomond.ruДизайн сайтов51 заявкаЗакрыт12 лет назад
Нужен красивый туристический шаблон на joomla 1.5. Показывайте превьюшки, если у кого классный есть, то куплю. Рассмотрю варианты с созданием и версткой, недорого...Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Требуется "Оживить сайт", добавить фон, добавить стилистические и дизайнерские элементы в соответствии с дизайном логотипа. Адрес сайта в приложении.Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Требуется изменить шапку сайта (сделать более светлой и приятной, создать ощущений крупной и надежной компании поставщика оборудования) и создать дизайн визитки в соответствии с дизайном логотипа. Адрес сайта в приложении.Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт12 лет назад
Дизайн сайта колективных покупокДизайн сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
Необходимо создать дизайн для сайта автосервиса подобно шаблону http://www.templatemonster.com/website-templates/21169.html Слоган - "Радость в движении" (движущаяся машина). Простой стильный дизайн без флэш анимации.Дизайн сайтов44 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужно нарисовать дизайн сайта (1 страницу). На выходе PSD, в дальнейшем также возможно потребуется его верстать. Тематика: реставрация ретро автомобилей.Дизайн сайтов45 заявокЗакрыт12 лет назад
- $170
Нужен дизайн (сверстанные шаблоны страниц) сайту kroshkashop.ru. Необходимо сделать его похожим именно на магазин товаров для детей, максимально юзабельныйи приятный для молодых мам. В настоящий момент магазин еще не запущен. Просьба по возможности предусмотреть местечко ...Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт12 лет назад