Нужно сделать дизайн сайта на базе темы ВордПресс

Ребята, нужен дизайн к моему уже существующему сайту: http://internetdohod.com.ua

Тема(Runone) меня устраивает только хочется что бы сайт был более индивидуальным.

Если будет разработан какой то логотип это только плюс, к моему решению о сотрудничестве с вами.

Рассмотрю все предложения.

P.S.: мега-пупер мне не надо. поэтому дорогие (выше 200$) дизайны, даже и не предлагайте.