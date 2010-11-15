Smart-Rich

Нужно нарисовать 5 небольших картинок на спортивную тематику которые бы подходили под дизайн сайта. Эти картинки будут рекламой 5-ти разделов сайта. В них будет небольшой текст, характеризующий раздел сайта и кнопка с призывом к действию(к пример: ...
- Баннеры5 заявокЗакрыт11 лет назад
Я написал пост(тема: платежные системы Webmonee и Skrill), нужно его откорректировать: 1). исправить орфографические ошибки(русский язык для меня не родной :) ). 2). в Тексте есть 2 таблички нужно их оформить так что бы вписывались и в ...Редактирование и Корректура1 исполнительЗакрыт11 лет назад
Два не сложных задания: У меня есть сайт http://internetdohod.com.ua/ 1). Нужно добавить кнопку блога http://magicpic.ru/images/5450.jpg и страничку где именно будет блог: http://magicpic.ru/images/68800.jpg 2). Нужно сделать так, что бы после написания комментария сайт не подскакивал вот так: http://internetdohod.com.ua/besplatnie-stavki/stavka-na-polufinalnyj-match-evro-2012-2.html#comment-373 Сайт находится ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен12 лет назад
Нужен дизайн сайта на подобии http://www.cubicstudio.com.ua/portfolio/ Сайт будет посвящен букмекерским конторам. Также к сайту простенький логотип(слоган только приветствуется) И это все сверстать. CMS выбирайте на свое усмотрение.Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте! Запланировал сделать себе еще один сайт. Есть идея но нужны специалисты, скорее всего те кто шарит по плагинам. Идея такова: 1. на сайте d-e-s-i-g-n.ru я увидел плагин(на главной страничке) и там есть логотипы клиентов с которыми они ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужно ускорить работу сайта! Когда заходят одновременно 10 человек сразу выскакивает ошибка: зафиксировано превышение квоты на загрузку сервера. Вот причины которые могли к этому привести(это мне прислал хостер): Зафиксированы следующие показатели: Процессорная нагрузка в течение часа: 3.79 % (нагрузка ...Тестирование сайтов4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Есть работающий сайт на ВордПрессе + есть креативнный дизайн, нужно перенести/сверстать дизайн на готовый сайт. Просьба указывайте цену и строк выполнения!HTML-верстка1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Ребята, нужен дизайн к моему уже существующему сайту: http://internetdohod.com.ua Тема(Runone) меня устраивает только хочется что бы сайт был более индивидуальным. Если будет разработан какой то логотип это только плюс, к моему решению о сотрудничестве с вами. Рассмотрю ...Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт13 лет назад
Всем привет! Ищу помощника для заполнения сайта www.internetdohod.com.ua Этот сайт моя идея но все технические действия по его созданию выполнял мой знакомый(за что получил деньги). Как видите сайт требует заполнения. Если я начну его сам заполнять то уйдут ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Вчера в системе управлении контентом, случайно нажал на удаление записей на всех страничках сайта(всего страничек восем).Теперь на страничках пишет ошибка 404. Нужно восстановить эти записи. Одна проблемка нету Базы данных на локальном компьютере (все ...Прочее5 заявокЗакрыт13 лет назад