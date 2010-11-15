Smart-Rich

Александр Smart-Rich

 
37 летУкраина/Ровно
13 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
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  • 5 небольших картинок

    Нужно нарисовать 5 небольших картинок на спортивную тематику которые бы подходили под дизайн сайта. Эти картинки будут рекламой 5-ти разделов сайта. В них будет небольшой текст, характеризующий раздел сайта и кнопка с призывом к действию(к пример: ...

    Дизайн сайта
    Баннеры5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Откорректировать сообщение

    Я написал пост(тема: платежные системы Webmonee и Skrill), нужно его откорректировать: 1). исправить орфографические ошибки(русский язык для меня не родной :) ). 2). в Тексте есть 2 таблички нужно их оформить так что бы вписывались и в ...

    Дизайн сайта
    Редактирование и Корректура1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Несложная верстка

    Два не сложных задания: У меня есть сайт http://internetdohod.com.ua/ 1). Нужно добавить кнопку блога http://magicpic.ru/images/5450.jpg и страничку где именно будет блог: http://magicpic.ru/images/68800.jpg 2). Нужно сделать так, что бы после написания комментария сайт не подскакивал вот так: http://internetdohod.com.ua/besplatnie-stavki/stavka-na-polufinalnyj-match-evro-2012-2.html#comment-373 Сайт находится ...

    WordPressHTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Нужен дизайн сайта + логотип к нему + верстка

    Нужен дизайн сайта на подобии http://www.cubicstudio.com.ua/portfolio/ Сайт будет посвящен букмекерским конторам. Также к сайту простенький логотип(слоган только приветствуется) И это все сверстать. CMS выбирайте на свое усмотрение.

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Плагин

    Здравствуйте! Запланировал сделать себе еще один сайт. Есть идея но нужны специалисты, скорее всего те кто шарит по плагинам. Идея такова: 1. на сайте d-e-s-i-g-n.ru я увидел плагин(на главной страничке) и там есть логотипы клиентов с которыми они ...

    Дизайн сайта
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужно ускорить работу сайта

    Нужно ускорить работу сайта! Когда заходят одновременно 10 человек сразу выскакивает ошибка: зафиксировано превышение квоты на загрузку сервера. Вот причины которые могли к этому привести(это мне прислал хостер): Зафиксированы следующие показатели: Процессорная нагрузка в течение часа: 3.79 % (нагрузка ...

    Тестирование сайтов4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужно сверстать

    Есть работающий сайт на ВордПрессе + есть креативнный дизайн, нужно перенести/сверстать дизайн на готовый сайт. Просьба указывайте цену и строк выполнения!

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужно сделать дизайн сайта на базе темы ВордПресс

    Ребята, нужен дизайн к моему уже существующему сайту: http://internetdohod.com.ua Тема(Runone) меня устраивает только хочется что бы сайт был более индивидуальным. Если будет разработан какой то логотип это только плюс, к моему решению о сотрудничестве с вами. Рассмотрю ...

    WordPressДизайн сайта
    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Помощь в заполнении сайта

    Всем привет! Ищу помощника для заполнения сайта www.internetdohod.com.ua Этот сайт моя идея но все технические действия по его созданию выполнял мой знакомый(за что получил деньги). Как видите сайт требует заполнения. Если я начну его сам заполнять то уйдут ...

    HTMLCSS
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужно восстановить сайт в прежнее состояние!

    Вчера в системе управлении контентом, случайно нажал на удаление записей на всех страничках сайта(всего страничек восем).Теперь на страничках пишет ошибка 404. Нужно восстановить эти записи. Одна проблемка нету Базы данных на локальном компьютере (все ...

    Прочее5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
Nitrexkz
28 летКазахстан
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Несложная верстка
Терпеливый, понимающий. Не отказывайтесь с ним работать. Рекомендую!!
Сделал быстро(на сутки раньше чем был выделен срок). Верстку выполнил хорошо. Терпеливо объяснял что ему нужно для выполнения работы. Буду и дальше сотрудничать с Андреем!
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