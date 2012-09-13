Откорректировать сообщение

Я написал пост(тема: платежные системы Webmonee и Skrill), нужно его откорректировать:

1). исправить орфографические ошибки(русский язык для меня не родной :) ).

2). в Тексте есть 2 таблички нужно их оформить так что бы вписывались и в текст и в дизайн сайта.

3). откорректировать текст так что бы он хорошо смотрелся на сайте(сейчас он как бы в черновом варианте).

После корректировки пост не должен потерять задумки и стиля написания автора!

Сделать нужно обязательно сегодня до обеда!

Кто готов взяться за не столько сложный проект, указывайте ваши цены.