Комфортная работа с текстами, подходящая для всех, кто активно дружит с русским языком, клавиатурой и интернетом. Сборы и видоизменение текстов, описаний товаров и услуг, всевозможных характеристик продуктов. Несложно.
Откорректировать сообщение
Я написал пост(тема: платежные системы Webmonee и Skrill), нужно его откорректировать:
1). исправить орфографические ошибки(русский язык для меня не родной :) ).
2). в Тексте есть 2 таблички нужно их оформить так что бы вписывались и в текст и в дизайн сайта.
3). откорректировать текст так что бы он хорошо смотрелся на сайте(сейчас он как бы в черновом варианте).
После корректировки пост не должен потерять задумки и стиля написания автора!
Сделать нужно обязательно сегодня до обеда!
Кто готов взяться за не столько сложный проект, указывайте ваши цены.
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