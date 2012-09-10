Рерайт описаний товаров

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт10 заявок278 просмотров

Отредактировать описание товаров (радиоуправляемые модели) для интернет магазина http://modelrc.ru/ . Конкретнее – удалить существующее, написать 2 – 3 предложения о товаре (от себя), оставив характеристики. В общем, минута работы на один товар. Всего около 1100 карточек товара. Около 200 символов переработки текста на товар.

13 лет назад
webstayer
Андрей 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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