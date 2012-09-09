webstayer

Андрей webstayer

 
36 летРоссия/Ленинск-Кузнецкий
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
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  • Автор статей

    Здравствуйте. Мне нужен исполнитель, на постоянной основе и соответственно который будет постоянно на связи. Работы много, загруженность по 2-4 часа в день. Отлично подходит для домохозяек, студентов, для всех тех, кто ищет дополнительную, стабильную работу. А ...

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Копирайтинг (создание и продвижение сайтов)

    $50

    Написать 10 статей, по 1500 знаков без пробелов, по тематике: Создание и продвижение сайтов. Статьи должны быть 100 % уникальны, читабельны, интересны. Плачу 25 руб./1000зн. Отвечаю только по ICQ: 610095700 В приложении ТЗ

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется рерайт

    $250

    Срочно. Требуется рерайтер, для редактирования опубликованных на Wordpress сайте статей (программы для вебмастера) с добавлением информации в дополнительные поля. Подробнее: 1. Открыть страницу 2. Скопировать и перенести ссылки в дополнительные поля 3. Добавить метки к записи 4. Удалить всю ...

    WordPress
    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Рерайт описаний товаров

    $100

    Отредактировать описание товаров (радиоуправляемые модели) для интернет магазина http://modelrc.ru/ . Конкретнее – удалить существующее, написать 2 – 3 предложения о товаре (от себя), оставив характеристики. В общем, минута работы на один товар. Всего около ...

    Редактирование и Корректура10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Рерайт

    $250

    В течение недели нужно выполнить рерайт 4000 статей (примерно). 1. Написать описание товаров (радиоуправляемые модели) для интернет магазина http://modelrc.ru/. Конкретнее - удалить существующее, написать 2 - 3 предложения о товаре (от себя) + перевести и добавить ...

    WordPress
    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработка flash игры под Jomsocial

    $250

    Разработать карточную игру "Дурак" в виде приложения под Jomsocial (Joomla), в качестве ставок будут приниматься очки пользователей которые покупаются за реальные деньги. Очки можно обменять на деньги в любой момент. Решение для организации покупки и ...

    JoomlaFlash
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад