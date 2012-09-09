Здравствуйте. Мне нужен исполнитель, на постоянной основе и соответственно который будет постоянно на связи. Работы много, загруженность по 2-4 часа в день. Отлично подходит для домохозяек, студентов, для всех тех, кто ищет дополнительную, стабильную работу. А ...
- Копирайтинг9 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Написать 10 статей, по 1500 знаков без пробелов, по тематике: Создание и продвижение сайтов. Статьи должны быть 100 % уникальны, читабельны, интересны. Плачу 25 руб./1000зн. Отвечаю только по ICQ: 610095700 В приложении ТЗКопирайтингнет заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Срочно. Требуется рерайтер, для редактирования опубликованных на Wordpress сайте статей (программы для вебмастера) с добавлением информации в дополнительные поля. Подробнее: 1. Открыть страницу 2. Скопировать и перенести ссылки в дополнительные поля 3. Добавить метки к записи 4. Удалить всю ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Отредактировать описание товаров (радиоуправляемые модели) для интернет магазина http://modelrc.ru/ . Конкретнее – удалить существующее, написать 2 – 3 предложения о товаре (от себя), оставив характеристики. В общем, минута работы на один товар. Всего около ...Редактирование и Корректура10 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
В течение недели нужно выполнить рерайт 4000 статей (примерно). 1. Написать описание товаров (радиоуправляемые модели) для интернет магазина http://modelrc.ru/. Конкретнее - удалить существующее, написать 2 - 3 предложения о товаре (от себя) + перевести и добавить ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Разработать карточную игру "Дурак" в виде приложения под Jomsocial (Joomla), в качестве ставок будут приниматься очки пользователей которые покупаются за реальные деньги. Очки можно обменять на деньги в любой момент. Решение для организации покупки и ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад