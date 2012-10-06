Требуется наполнения портала о ноутбуках на постоянной основе. Статья 3-4 тысячи знаков с картинками. Копирайт. Умение найти интересный материал и красиво его преподать.
Копирайтинг (создание и продвижение сайтов)
Написать 10 статей, по 1500 знаков без пробелов, по тематике: Создание и продвижение сайтов.
Статьи должны быть 100 % уникальны, читабельны, интересны.
Плачу 25 руб./1000зн.
Отвечаю только по ICQ: 610095700
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