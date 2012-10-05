Глубокий рерайт текстов по недвижимости из приложения. Оплата за весь объем 8 вмз на ваш вмз-кошелек после выполнения задания. Срок — до 18–00 7-го октября (воскресенье). ...
Статьи на туристическую тематику
Нужно писать тексты по заданным ключевикам.
Требования:
— объём 1 000 символов каждая статья без пробелов;
— уникальность минимум 97% по Advego;
— в тексте употреблять ключевик 2-3 раза;
— предоставлять в формате word, выделять ключевые слова в тексте. Пример оформления статей прикрепляю.
Оплата:
— 30 рублей за статью(30 рублей за 1к символов);
— WMR.
Порядок работы:
— я присылаю ключевики, по которым вы пишите тексты;
— оплата после получения статей. По 5(150 рублей) или 10 статей(300 рублей);
— оплата в течении 24 часов с момента получения мной текстов.
Заявки фрилансеров
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