Статьи на туристическую тематику

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт10 заявок360 просмотров

Нужно писать тексты по заданным ключевикам.

Требования:

— объём 1 000 символов каждая статья без пробелов;

— уникальность минимум 97% по Advego;

— в тексте употреблять ключевик 2-3 раза;

— предоставлять в формате word, выделять ключевые слова в тексте. Пример оформления статей прикрепляю.

Оплата:

— 30 рублей за статью(30 рублей за 1к символов);

— WMR.

Порядок работы:

— я присылаю ключевики, по которым вы пишите тексты;

— оплата после получения статей. По 5(150 рублей) или 10 статей(300 рублей);

— оплата в течении 24 часов с момента получения мной текстов.

13 лет назад
tyabin
36 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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