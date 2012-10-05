Написать много статей

Требуется написать большое количество небольших по объему статей на автомобильную тематику. Будет необходимо сформировать уникальный текст на основе информации имеющейся в сети, подобрать несколько изображений и оформить в виде .doc файла.

Исполнитель будет выбран на основе небольшого тестового задания.

Доп. информацию вышлю по запросу. Ваша стоимость за один документ объемом 1,5 тыс символов - укажите пожалуйста.