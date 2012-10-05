Написать много статей

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт28 заявок318 просмотров

Требуется написать большое количество небольших по объему статей на автомобильную тематику. Будет необходимо сформировать уникальный текст на основе информации имеющейся в сети, подобрать несколько изображений и оформить в виде .doc файла.

Исполнитель будет выбран на основе небольшого тестового задания.

Доп. информацию вышлю по запросу. Ваша стоимость за один документ объемом 1,5 тыс символов - укажите пожалуйста.

13 лет назад
dmitros
43 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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