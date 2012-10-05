Нужно написать сео тексты на заданные ключи. Всего 21 ключ. Тематика - гостиницы Санкт-Петербурга. Тексты должны быть уникальными, легко читаемыми и структурированными. Объем текста 2 тыс. симв. Примеры ключей: - гостиницы спб ...
Написать много статей
Требуется написать большое количество небольших по объему статей на автомобильную тематику. Будет необходимо сформировать уникальный текст на основе информации имеющейся в сети, подобрать несколько изображений и оформить в виде .doc файла.
Исполнитель будет выбран на основе небольшого тестового задания.
Доп. информацию вышлю по запросу. Ваша стоимость за один документ объемом 1,5 тыс символов - укажите пожалуйста.
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