4 статьи по теме "сумки"

$64
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен23 заявки320 просмотров

Нужны 4 статьи по теме "сумки".

Я даю названия торговых марок, по ним вы пишите текст, что конкретно нужно:

1. Нужно подобрать к статье фотографии (6-10 штук) и именно по этим фото писать статью (это

важно чтобы вначале были подобраны фото и именно по ним писался текст статьи, а не наоборот -

вначале пишется текст, а потом в него вставляются случайные фотографии).

2. Нужно, чтобы статья была не просто обзором с перечислениями достоинств торговой марки,

стоимости, коллекций, а чтобы в ней было ваше мнение, ваш взгляд на эти вещи (советы, оценка,

сравнение). Статья должна быть интересной, "цепляющей" :)

Объем - 4К каждая статья, стоимость - 4$ за 1К, общая сумма - 64$. Уникальность - от 97% по

Etxt Антиплагиат.

Важен опыт написания текстов по данной, либо схожей тематике. Примеры работ, пожалуйста, пишите в личку.

Жду от вас предложений, подробности вышлю в личку.

13 лет назад
antigen_dll
Максим 
41 год
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

himmerra
Елена 
52 года
16 лет в сервисе
Была
месяц назад
13 лет назад
$64
10 дней
Огромное спасибо за работу, Елена! Все сделано на отлично! Тексты наполнены смыслом, что меня очень радует :)
Удивительное сочетание такта, ответственности и точного подхода к делу. Замечательное сотрудничество: толковое ТЗ, интересный проект и своевременная оплата. Рекомендую Максима к сотрудничеству. Успехов Вам!

Заявки фрилансеров

himmerra
Елена 
52 года
16 лет в сервисе
Была
месяц назад
13 лет назад

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