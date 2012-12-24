Нужен копирайт и рерайт текстов на английском. Тексты юридической тематики. Желателен опыт подобных проектов. Присылайте, пожалуйста, примеры Ваших работ
4 статьи по теме "сумки"
Нужны 4 статьи по теме "сумки".
Я даю названия торговых марок, по ним вы пишите текст, что конкретно нужно:
1. Нужно подобрать к статье фотографии (6-10 штук) и именно по этим фото писать статью (это
важно чтобы вначале были подобраны фото и именно по ним писался текст статьи, а не наоборот -
вначале пишется текст, а потом в него вставляются случайные фотографии).
2. Нужно, чтобы статья была не просто обзором с перечислениями достоинств торговой марки,
стоимости, коллекций, а чтобы в ней было ваше мнение, ваш взгляд на эти вещи (советы, оценка,
сравнение). Статья должна быть интересной, "цепляющей" :)
Объем - 4К каждая статья, стоимость - 4$ за 1К, общая сумма - 64$. Уникальность - от 97% по
Etxt Антиплагиат.
Важен опыт написания текстов по данной, либо схожей тематике. Примеры работ, пожалуйста, пишите в личку.
Жду от вас предложений, подробности вышлю в личку.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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