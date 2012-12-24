Нужны 4 статьи по теме "сумки".

Я даю названия торговых марок, по ним вы пишите текст, что конкретно нужно:

1. Нужно подобрать к статье фотографии (6-10 штук) и именно по этим фото писать статью (это

важно чтобы вначале были подобраны фото и именно по ним писался текст статьи, а не наоборот -

вначале пишется текст, а потом в него вставляются случайные фотографии).

2. Нужно, чтобы статья была не просто обзором с перечислениями достоинств торговой марки,

стоимости, коллекций, а чтобы в ней было ваше мнение, ваш взгляд на эти вещи (советы, оценка,

сравнение). Статья должна быть интересной, "цепляющей" :)

Объем - 4К каждая статья, стоимость - 4$ за 1К, общая сумма - 64$. Уникальность - от 97% по

Etxt Антиплагиат.

Важен опыт написания текстов по данной, либо схожей тематике. Примеры работ, пожалуйста, пишите в личку.

Жду от вас предложений, подробности вышлю в личку.