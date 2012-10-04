Описания по 300 знаков для интернет-магазина

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт18 заявок265 просмотров

Требуется описать несколько десятков изделий для интернет-магазина. Описания по 300-330 символов. Требований особых нет, из материалов в наличии фотография. Тематика женская, поэтому всецело предпочтение слабому полу. Сроки - 2-3 дня, по 10 рублей за описание. Загружать никуда не надо, полет мысли в процессе работы свободный.

13 лет назад
Vylziver
Кирилл 
34 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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