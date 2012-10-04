Описания по 300 знаков для интернет-магазина

Требуется описать несколько десятков изделий для интернет-магазина. Описания по 300-330 символов. Требований особых нет, из материалов в наличии фотография. Тематика женская, поэтому всецело предпочтение слабому полу. Сроки - 2-3 дня, по 10 рублей за описание. Загружать никуда не надо, полет мысли в процессе работы свободный.