Требуется сделать описания мультимедийной техники: различные проекторы, интерактивные доски, телевизоры и прочее. Перечень моделей передан исполнителю. Объем одного текста в пределах 500 знаков.
Контент-менеджер, рерайтер. WordPress
Добрый день, дорогой фрилансер.
Есть сайт-блог (на WordPress) с тематикой "Новинки в мире технологий".
Нужно понимать эту тематику!
В вакансию входит:
- поиск новостей по этой тематике на зарубежных сайтах
(я не осуществляю вам поиск, но могу попросить осветить какую-нибудь тему)
- уникальный перевод-рерайт, с источников новостей, на русский
- прикрепление оригинальных картинок, видео материала (без вод.знаков)
- публикация в блоге
Объем:
- каждая новость 600-1000 символов (не считая пробельных символов и html-тэгов)
(описание устройства, гаджета, изобретения, всё по делу)
- 5-6 новостей в день
Режим работы примерно такой:
- вы находите источники новостей на описанную мной тематику
- высылаете мне ссылки
- я одобряю, или прошу поменять на другую, новость
- вы переводите, рерайтите и публикуете
общение в большинстве своем по ICQ.
Уточняю:
- 1$ / 1000 символов будни, 1.5$ / 1000 выходные дни (для начала при дальнейшем сотрудничестве возможно более)
- новости нужно выкладывать ежедневно в период с 9:00 - 18:00
Контакты напишу в личку если вас все это устраивает и вы согласны, и если вы меня устроите.
Возможно долгосрочное сотрудничество в будущем.
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