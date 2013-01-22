Контент-менеджер, рерайтер. WordPress

Добрый день, дорогой фрилансер.

Есть сайт-блог (на WordPress) с тематикой "Новинки в мире технологий".

Нужно понимать эту тематику!

В вакансию входит:

- поиск новостей по этой тематике на зарубежных сайтах

(я не осуществляю вам поиск, но могу попросить осветить какую-нибудь тему)

- уникальный перевод-рерайт, с источников новостей, на русский

- прикрепление оригинальных картинок, видео материала (без вод.знаков)

- публикация в блоге

Объем:

- каждая новость 600-1000 символов (не считая пробельных символов и html-тэгов)

(описание устройства, гаджета, изобретения, всё по делу)

- 5-6 новостей в день

Режим работы примерно такой:

- вы находите источники новостей на описанную мной тематику

- высылаете мне ссылки

- я одобряю, или прошу поменять на другую, новость

- вы переводите, рерайтите и публикуете

общение в большинстве своем по ICQ.

Уточняю:

- 1$ / 1000 символов будни, 1.5$ / 1000 выходные дни (для начала при дальнейшем сотрудничестве возможно более)

- новости нужно выкладывать ежедневно в период с 9:00 - 18:00

Контакты напишу в личку если вас все это устраивает и вы согласны, и если вы меня устроите.

Возможно долгосрочное сотрудничество в будущем.