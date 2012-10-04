Компания занимается продажей конфиската, есть начитка от заказчика по двум текстовым блокам. Требуется эту начитку превратить в приятный читаемый текст Для людей. Не для роботов, сео оптимизация не нужна. Требуется написать несколько предложений ...
Написание статей на тему "Психология и отношения"
Разыскиваются хорошие копирайтеры для долгосрочного сотрудничества.
Цель: Написание интересных статей для раздела женского сайта "Психология и отношения".
Темы: карьера, секс, любовь, семья и свадьба, познай себя.
Требования: Внимательность, грамотность, ответственность, умение выполнять работу в оговоренные сроки (которые вы себе сами устанавливаете).
Пол — женский.
Просьба тем, кто очень загружен и не может писать 5 и более статей в неделю не беспокоить. Те, кто ищут временного заработка и не рассчитывают на долгосрочное сотрудничество — также.
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УСЛОВИЯ РАБОТЫ:
Размер статьи: Размер от 3000 символов. В статье должны быть картинки, грамотно вставлены ключевые слова, не в ущерб информационной составляющей, без переспама.
Стоимость статьи: 3.2$ . Если вы напишете статью больше чем 3000 символов — стоимость останется прежней, необходимо уметь вкладывать смысловую нагрузку в ограниченное количество символов.
При меньших размерах статьи — 1500 символов — стоимость 2.1$. Но чаще будут именно размера 3000 символов.
Статьи должны отвечать на поставленные вопросы (ключевые слова). Написание текстов подобного типа: " информацию о *ключевое слово* вы можете найти на просторах Интернета или в профильной литературе“ оплачиваться не будет. Тексты не должны быть серыми и пустыми. Тексты должны быть написаны так, чтобы их хотелось читать, а не уйти со страницы после первого абзаца. Статьи должны быть структурированы, разделены на логические блоки.
При выполнении объема работ 15 и более статей в неделю — доплата 10%.
При нарушении оговоренных сроков — штрафные санкции -20% за оплату.
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Тестовое сотрудничество — 1 статья (оплачиваемая). Если все хорошо — следующее тестовое сотрудничество — 5 статей. (также оплачиваемых)
Для грамотны, умеющих справляться с поставленными задачами копирайтеров, объем работы будет практически неограниченным.
Просьба сразу оставлять e-mail для контакта, если у Вас она не написана в профиле.
Если нет e-mail адреса в заявке или профиле — с вами не свяжутся.
P.S. Просьба не тратить ваше и мое время впустую сообщениями — " буду писать за 5$ / 1000 знаков, я супер-профессионал». Цена за статью указана в сообщении и является окончательной.
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