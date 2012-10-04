Автор (рерайтер) для сайта медицинской тематики

Здравствуйте. Требуется автор(рерайт) для постоянных заказов по медицинской тематике, а конкретно урологии.

С меня:

1) Постоянные объемы, примерно 50к знаков в неделю.

2) Хорошие и легко вписываемые ключевики.

3) Адекватные ТЗ, никаких "100 ключей на 2к символов".

4) Оплата яндексами или вебмани. Ежедневно, еженедельно - как вам удобнее.

С вас:

1) Структурированные, хорошо оформленные тексты. Разбитие текста на подзаголовки. Списки, сноски, цитаты.

2) Понимание темы. Предпочтение будет отдаваться людям разбирающимся в медицине.

3) Качественный рерайт с нескольких источник.

Пожалуйста, напишите почему подходите именно вы. Рассматриваю заявки до 60 рублей за 1000.