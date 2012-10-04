Здравствуйте! Для написания качественного контента требуются рерайтеры/копирайтеры с опытом работы. Тематики разные: строительство, бизнес, отдых, техника. На первых порах оплата сразу после написания и проверки текста, потом раз в неделю. Оплата на WebMoney, до 30 ...
Автор (рерайтер) для сайта медицинской тематики
Здравствуйте. Требуется автор(рерайт) для постоянных заказов по медицинской тематике, а конкретно урологии.
С меня:
1) Постоянные объемы, примерно 50к знаков в неделю.
2) Хорошие и легко вписываемые ключевики.
3) Адекватные ТЗ, никаких "100 ключей на 2к символов".
4) Оплата яндексами или вебмани. Ежедневно, еженедельно - как вам удобнее.
С вас:
1) Структурированные, хорошо оформленные тексты. Разбитие текста на подзаголовки. Списки, сноски, цитаты.
2) Понимание темы. Предпочтение будет отдаваться людям разбирающимся в медицине.
3) Качественный рерайт с нескольких источник.
Пожалуйста, напишите почему подходите именно вы. Рассматриваю заявки до 60 рублей за 1000.
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