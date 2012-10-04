Автор (рерайтер) для сайта медицинской тематики

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  2. Копирайтинг
Завершен19 заявок292 просмотра

Здравствуйте. Требуется автор(рерайт) для постоянных заказов по медицинской тематике, а конкретно урологии.

С меня:

1) Постоянные объемы, примерно 50к знаков в неделю.

2) Хорошие и легко вписываемые ключевики.

3) Адекватные ТЗ, никаких "100 ключей на 2к символов".

4) Оплата яндексами или вебмани. Ежедневно, еженедельно - как вам удобнее.

С вас:

1) Структурированные, хорошо оформленные тексты. Разбитие текста на подзаголовки. Списки, сноски, цитаты.

2) Понимание темы. Предпочтение будет отдаваться людям разбирающимся в медицине.

3) Качественный рерайт с нескольких источник.

Пожалуйста, напишите почему подходите именно вы. Рассматриваю заявки до 60 рублей за 1000.

13 лет назад
zaschto
Кирилл 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранные исполнители

paprika777
39 лет
13 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
13 лет назад
$100
10 дней
Спасибо за хорошие статьи. Написаны читабельным и грамотным языком. Четкое следование ТЗ. Приятна в общении.
Очень толковый заказчик - четкое и грамотное ТЗ, постоянно на связи, 100% предоплата... только положительные эмоции от сотрудничества!продолжаем работать.
llano
44 года
14 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
13 лет назад
$20
2 дня
Проработали со Светланой несколько месяцев. Статьи пишет согласно ТЗ, качественные, минимальной водянистости. Мелкие правки исправлялись быстро, статьи сдавались в срок.
Работа с Кириллом - одно удовольствие! - Четкое ТЗ с нормальными ключами - Подробно изложенные требования к текстам - Предоплата перед каждым блоком текстов - Своевременный и полный ответ на все вопросы в ходе работы Рекомендую для сотрудничества!

Заявки фрилансеров

paprika777
39 лет
13 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
13 лет назад
llano
44 года
14 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
13 лет назад

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