Статья на тему "счетчики воды"

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Завершен6 заявок136 просмотров

Нужна статья размером 2000-2500 знаков на тему "эксплуатация счетчиков воды в квартирах". Срочно. Оплата - 120 рублей за 1000 знаков, Веб Мани. Оставляйте заявки те, кто готов работать прямо сейчас.

13 лет назад
Strelok1983
41 год
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

kor-a
37 лет
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
$5
1 день
Пишет очень быстро, качественно, учитывает все пожелания работодателя. А главное - весьма приятный в общении человек! :) Удачи!
Толковый работодатель: четко формулирует задание, ставит разумные строки, оплачивает без задержек. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

kor-a
37 лет
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад

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