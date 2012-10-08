30 уникальных статей для сайта

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен13 заявок187 просмотров

Нужно 10 статей на тему "Компьютерные игры"

Ключевые слова:

"игры на компьютер"

"новые игры на компьютер"

"скачать игру"

и 10 статей на тему "Музыка"

"скачать музыку"

"новые музыкальные альбомы"

"новая музыка"

и 10 статей на тему "Программы"

"программы"

"скачать программы"

"новые программы"

Всего 30 статей по 1000 знаков. Содержание и стиль не имеют значения.

13 лет назад
Alexander90
Александр 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

nikson_88
Никита 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$60
3 дня
С заданием справился великолепно! Было написано 30 статей для варез сайта. Нареканий нет. Отличный копирайтер - будем дальше сотрудничать.
Оплата моментальная. ТЗ - понятное. Приятно работать с такими людьми!

Заявки фрилансеров

nikson_88
Никита 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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