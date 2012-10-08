Требуется копирайтер для постоянного сотрудничества для ведения новостной ленты. 1 новость каждый день, 5 новостей в неделю (выходные – суббота и воскресенье) Тематика: 1. Видеокамеры ...
30 уникальных статей для сайта
Нужно 10 статей на тему "Компьютерные игры"
Ключевые слова:
"игры на компьютер"
"новые игры на компьютер"
"скачать игру"
и 10 статей на тему "Музыка"
"скачать музыку"
"новые музыкальные альбомы"
"новая музыка"
и 10 статей на тему "Программы"
"программы"
"скачать программы"
"новые программы"
Всего 30 статей по 1000 знаков. Содержание и стиль не имеют значения.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $176Копирайтинг1 исполнительЗавершен13 лет назад
Доброго времени. Требуется написание статей на сайт кредитного брокера — это статьи в разделы типа "Выдача кредита + Банк", "Выдача кредита под залог + вид залога", главная страницу ...Копирайтинг2 исполнителяЗавершен13 лет назад
- $35
Нужно 20 уникальный статей на тему "рингтоны на телефон", "музыка для мобильного", "нарезки песен". Содержание и стиль статей не имеет значение. Главное чтобы статьи были на данную тематику и в статье содержались ключевые ...Завершен13 лет назад
Необходимо написание статей на темы связанные с продвижением сайтов, аналитикой сайтов, повышением конверсии, технического аудита сайта и т.п. Вы не обязательно должны быть профессиональным журналистом, главное это разбираться в данной теме! ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется регулярное написание текстов, рерайт. Тексты для сайта приложений для мобильных телефонов: описания функционала программ, геймплея игр, виджетов, обоев. Рерайт новостей, связанных с ОС Android. Исполнитель должен быть знаком с ...Копирайтинг13 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется написание уникальных текстов для пустых категорий сайта Moto-all.ru. Желательно наличие опыта в мото тематике. В заявке указывайте цену за 1000 символов.Копирайтинг13 заявокЗакрыт13 лет назад
Всем доброго времени суток. И так по сути вопроса необходимо заполнить сайт http://ottvet.ru/ Интересными статьями, отвечающими на вопрос КАК или другим полезным контентом. Тематик на сайте много поэтому, каждый найдет что-то ...Копирайтинг21 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $50
Нужен талантливый писатель, способный выслушав идею, на базе ее написать статью бизнес тематики (3-5 тыс зн). Нужен шедевр! Общение ТОЛЬКО голосом по Скайпу. Оплата моментально после приема работы - вебманиКопирайтинг3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужно два текста на главную для двух свадебных салонов, уникальность - 100%, первый примерно 3000 тысячи знаков, второй примерно 5000 знаков без пробелов, никакой сео оптимизации, только о салоне, о платьях, вкусно, для невест, предложения ...Завершен13 лет назад
- $1000
Нужны 2 рерайтера, способных выполнять большие объемы рерайта в сутки. Открываю проект здесь, так как на Фри-лансере стало невомзможно работать из-за новых правил. Тематики для собственных проектов: - строительство ...Закрыт13 лет назад