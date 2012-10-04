2 рерайтера в команду

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт15 заявок376 просмотров

Нужны 2 рерайтера, способных выполнять большие объемы рерайта в сутки. Открываю проект здесь, так как на Фри-лансере стало невомзможно работать из-за новых правил.

Тематики для собственных проектов:

- строительство

- недвижимость

- шоу-бизнес

- новости спорта и мира

По оплате не сильно разгуляешься, готов платить до 1.4 $ за 1000 знаков – качественного рерайта, машинный и прочий НЕ ИНТЕРЕСУЕТ. От Вас ежедневная работа, ответственность, не пропадать, качественная работа. От меня – оплата по описанному тарифу, возможна оплата 1 раз в неделю. Проект не постоянный и не разовый, нужны сотрудники на 4 недели, пока наши офисные в отпуске – посути замена.

Желательно наличие у Вас Skype – люблю быстро обсудить все рабочии моменты голосом и приступить, резюме можно скинуть сюда – novialex080(собака)gmail.com или пишите в ЛС.

13 лет назад
carpozikiev
Артем 
46 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

ZoltanKramov
Золтан 
34 года
17 лет в сервисе
Был
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13 лет назад
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ZoltanKramov
Золтан 
34 года
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