Копирайтер/Рерайт для русскоязычного сайта по теме Греция - новости. Работа постоянная на длительный период- ежедневно 3-5 коротких новостей. (не обязательно каждый день, но не менее 4 дней в неделю). Хотя бы ...
Написание текстов для нескольких сайтов
Текстовое сопровождение нескольких сайтов различной тематики. Более подробно - выбранному исполнителю.
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