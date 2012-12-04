Написание текстов для нескольких сайтов

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Завершен4 заявки108 просмотров

Текстовое сопровождение нескольких сайтов различной тематики. Более подробно - выбранному исполнителю.

13 лет назад
Roman_Olegovich
Роман 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

deryagina
48 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$200
20 дней
Ольга отличный исполнитель - всем рекомендую!
Не первое наше сотрудничество. Все отлично!

Заявки фрилансеров

deryagina
48 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад