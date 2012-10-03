Тексты/заметки по теме городских развлечений

Приветствую,

необходимо писать на постоянной основе обзоры и заметки о городских развлечениях для мужчин: футбол, workout, спорт, викторина 60 секунд — для размещения на странице в соц. сети. Не обзоры ближайших событий, а именно новые идеи по проведению досуга с друзьями.

Хотелось бы сотрудничать с человеком, который самостоятельно генерит идеи заметок и сам разрабатывает сюжеты. Отлично если исполнитель сам постоянно ищет новые развлечения. Приветствуется изложение собственного опыта. С меня постановка цели и вектора, задач и рамок. Обратную связь по откликуаудитории гарантирую. Писать нужно на постоянной основе.

Требования к исполнителя:

Пол: мужской

возраст от 23 до 30,

постоянно проживание в Москве (приоритет) или других городах миллионниках

активная жизненная позиция

корректная речь

открытость и общительность

Жажда нового

Пишите пожалуйста почему мне стоит выбрать именно Вас. Предложения со стандартными ответами и "+" не рассматриваются.

Спасибо за предложения