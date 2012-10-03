Копирайтер/Рерайт для русскоязычного сайта по теме Греция - новости. Работа постоянная на длительный период- ежедневно 3-5 коротких новостей. (не обязательно каждый день, но не менее 4 дней в неделю). Хотя бы ...
Тексты/заметки по теме городских развлечений
Приветствую,
необходимо писать на постоянной основе обзоры и заметки о городских развлечениях для мужчин: футбол, workout, спорт, викторина 60 секунд — для размещения на странице в соц. сети. Не обзоры ближайших событий, а именно новые идеи по проведению досуга с друзьями.
Хотелось бы сотрудничать с человеком, который самостоятельно генерит идеи заметок и сам разрабатывает сюжеты. Отлично если исполнитель сам постоянно ищет новые развлечения. Приветствуется изложение собственного опыта. С меня постановка цели и вектора, задач и рамок. Обратную связь по откликуаудитории гарантирую. Писать нужно на постоянной основе.
Требования к исполнителя:
Пол: мужской
возраст от 23 до 30,
постоянно проживание в Москве (приоритет) или других городах миллионниках
активная жизненная позиция
корректная речь
открытость и общительность
Жажда нового
Пишите пожалуйста почему мне стоит выбрать именно Вас. Предложения со стандартными ответами и "+" не рассматриваются.
Спасибо за предложения
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