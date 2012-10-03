Нужны копирайтеры на интернет проект

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Закрыт19 заявок301 просмотр

Нужны копирайтеры на интернет проект по строительству и ремонту. Желательно, чтобы вы имели хорошее представление о строительных и ремонтных работах. Работа постоянная, с дальнейшим сотрудничеством по другим проектам. Оплата после каждой написанной статьи, либо раз в неделю. От вас - примеры работ. Авторов с оплатой выше 60 р/1000 символов прошу не беспокоить.

13 лет назад
playadog
41 год
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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