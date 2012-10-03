Нужны копирайтеры на интернет проект по строительству и ремонту. Желательно, чтобы вы имели хорошее представление о строительных и ремонтных работах. Работа постоянная, с дальнейшим сотрудничеством по другим проектам. Оплата после каждой написанной статьи, либо раз в неделю. От вас - примеры работ. Авторов с оплатой выше 60 р/1000 символов прошу не беспокоить.