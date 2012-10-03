Составление описания товара на сайте

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт2 заявки183 просмотра

Требуется соcтавить в формате HTML объемное описание товара с картинками, таблицами, уникальным текстом.

Тематика: СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, в частности, трубы из полимерных материалов, радиаторы отопления.

Работа объемная, оплата оговаривается для каждого товара. Необходимо грамотно писать, уверенно знать HTML. Сроки не горят, но и не затягивать. Оплата по факту. Интересно долгосрочное сотрудничество.

HTML
13 лет назад
serpinc
Андрей 
54 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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