Статья о проекте

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен7 заявок190 просмотров

Друзья, мне нужна ваша помощь)

здесь я первый день, но не пугайтесь, рекомедации фрилансеров в самом конце сообщения)

нужна статья о пиксель-арт проекте. не с нуля, на основе вопросов-ответов автора проекта.

статья: не сео) без пафоса. не избито. с шутками. неожиданными поворотами.возможно)

можно сделать включения прямой речь в статью – если будет уместно...

объем: 2000-2500 тыс зн.

хочется,чтобы человек, даже далекий от пиксель-арта.. начал читать, и не смог остановиться)

хочется сначала дать небольшую обзорную статью о проекте *с налетом таинственности и недосказанности (написанного на основе интервью), а потом опубликовать и само интервью.

жду Ваших вопросов и предложений)

оплата ЯД или перевод на карту Сбербанка.

срок: 2-3 дня.

*мой основной акк работодателя и все мои отзывы https://www.free-lance.ru/users/anna051

13 лет назад
anyafet
Анна 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

KarnauchJulia
Юлия Кныш 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад
$15
1 день
Юлия реанимировала мои угаснувшие надежды на создание интересной статьи!) замечательный человек в общении, профи в работе. мои плюсы и рекомендации +++++ best regards, Anya
Благодарочка Василию за то, что своими нововведениями привел сюда Анну - воспитанного, умного, требовательного и компетентного заказчика. Заказчика, который точно знает, что ему нужно, и дает это понять копирайтеру. Ценит качественную работу и готова адекватно ее оплачивать. Давно не работала над такими интересными проектами. Мои лучшие рекомендации!!!

Заявки фрилансеров

KarnauchJulia
Юлия Кныш 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад

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