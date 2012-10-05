Для сайта Credit-Card.ru нужен рерайтер, обязательно разбирающийся в банковской теме. Суть работы: оперативно (желательно моментально) переписывать пресс-релизы банков и публиковать на нашем сайте. Собирать тематические новости с других ресурсов - публиковать рерайты. ...
Статья о проекте
Друзья, мне нужна ваша помощь)
здесь я первый день, но не пугайтесь, рекомедации фрилансеров в самом конце сообщения)
нужна статья о пиксель-арт проекте. не с нуля, на основе вопросов-ответов автора проекта.
статья: не сео) без пафоса. не избито. с шутками. неожиданными поворотами.возможно)
можно сделать включения прямой речь в статью – если будет уместно...
объем: 2000-2500 тыс зн.
хочется,чтобы человек, даже далекий от пиксель-арта.. начал читать, и не смог остановиться)
хочется сначала дать небольшую обзорную статью о проекте *с налетом таинственности и недосказанности (написанного на основе интервью), а потом опубликовать и само интервью.
жду Ваших вопросов и предложений)
оплата ЯД или перевод на карту Сбербанка.
срок: 2-3 дня.
*мой основной акк работодателя и все мои отзывы https://www.free-lance.ru/users/anna051
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