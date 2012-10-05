Статья о проекте

Друзья, мне нужна ваша помощь)

здесь я первый день, но не пугайтесь, рекомедации фрилансеров в самом конце сообщения)

нужна статья о пиксель-арт проекте. не с нуля, на основе вопросов-ответов автора проекта.

статья: не сео) без пафоса. не избито. с шутками. неожиданными поворотами.возможно)

можно сделать включения прямой речь в статью – если будет уместно...

объем: 2000-2500 тыс зн.

хочется,чтобы человек, даже далекий от пиксель-арта.. начал читать, и не смог остановиться)

хочется сначала дать небольшую обзорную статью о проекте *с налетом таинственности и недосказанности (написанного на основе интервью), а потом опубликовать и само интервью.

жду Ваших вопросов и предложений)

оплата ЯД или перевод на карту Сбербанка.

срок: 2-3 дня.

*мой основной акк работодателя и все мои отзывы https://www.free-lance.ru/users/anna051