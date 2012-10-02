Необходимо написать качественные тексты на разделы сайта по тематике оптика! Минимум воды, максимум полезной информации. Жду предложений!
Несколько статей для строительного портала
Несколько статей для строительного портала
Добрый день, нужно написать 4 качественные статьи для строительного сайта. Статьи должны быть одними из самых лучших, которые есть на сегодняшний день в интернете.
Названия статей:
1) строительство бани своими руками
2) строительство каркасного дома своими руками
3) строительство дома из бруса своими руками
4) строительство гаража своими руками
Пример статьи которая нравится http://chonemuzhik.ru/kak-postroit-garazh-svomi-rukami.html ваши статьи должны быть не хуже.
Объем каждой статьи определяете самостоятельно, я думаю, что должно быть около 10 000 символов (плюс минус).
Обязательно наличие тематических картинок, у конкурентов картинки брать нельзя! Можете искать в англоязычном интернете или в фотостоках.
Называйте цену за 1000 символов и оставляйте скайп. ОБЯЗАТЕЛЬНО к заявке прикрепляйте примеры похожих работ.
В л/с не писать. Цену указывать обязательно. Потому что в первую очередь рассмотрю тех, кто предложит низкие цены и хорошее портфолио.
Если хорошо напишите будете и далее писать для этого сайта. Аргументируйте почему я должен выбрать именно вас. Заявки в виде "я согласен" отклонять.
Заявки фрилансеров
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