Несколько статей для строительного портала

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт9 заявок196 просмотров

Несколько статей для строительного портала

Добрый день, нужно написать 4 качественные статьи для строительного сайта. Статьи должны быть одними из самых лучших, которые есть на сегодняшний день в интернете.

Названия статей:

1) строительство бани своими руками

2) строительство каркасного дома своими руками

3) строительство дома из бруса своими руками

4) строительство гаража своими руками

Пример статьи которая нравится http://chonemuzhik.ru/kak-postroit-garazh-svomi-rukami.html ваши статьи должны быть не хуже.

Объем каждой статьи определяете самостоятельно, я думаю, что должно быть около 10 000 символов (плюс минус).

Обязательно наличие тематических картинок, у конкурентов картинки брать нельзя! Можете искать в англоязычном интернете или в фотостоках.

Называйте цену за 1000 символов и оставляйте скайп. ОБЯЗАТЕЛЬНО к заявке прикрепляйте примеры похожих работ.

В л/с не писать. Цену указывать обязательно. Потому что в первую очередь рассмотрю тех, кто предложит низкие цены и хорошее портфолио.

Если хорошо напишите будете и далее писать для этого сайта. Аргументируйте почему я должен выбрать именно вас. Заявки в виде "я согласен" отклонять.

13 лет назад
akhmetshin
Ильдар 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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