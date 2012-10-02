Несколько статей для строительного портала

Добрый день, нужно написать 4 качественные статьи для строительного сайта. Статьи должны быть одними из самых лучших, которые есть на сегодняшний день в интернете.

Названия статей:

1) строительство бани своими руками

2) строительство каркасного дома своими руками

3) строительство дома из бруса своими руками

4) строительство гаража своими руками

Пример статьи которая нравится http://chonemuzhik.ru/kak-postroit-garazh-svomi-rukami.html ваши статьи должны быть не хуже.

Объем каждой статьи определяете самостоятельно, я думаю, что должно быть около 10 000 символов (плюс минус).

Обязательно наличие тематических картинок, у конкурентов картинки брать нельзя! Можете искать в англоязычном интернете или в фотостоках.

Называйте цену за 1000 символов и оставляйте скайп. ОБЯЗАТЕЛЬНО к заявке прикрепляйте примеры похожих работ.

В л/с не писать. Цену указывать обязательно. Потому что в первую очередь рассмотрю тех, кто предложит низкие цены и хорошее портфолио.

Если хорошо напишите будете и далее писать для этого сайта. Аргументируйте почему я должен выбрать именно вас. Заявки в виде "я согласен" отклонять.