Нужен недорогой копирайтер. Задание простое, подойдет всем копирайтерам. (работа на 1-2 часа)

Нужно написать тексты для 3–4 страниц сайта веб студии, это описание тарифов и тому подобное.

Оплата будет производится наверно, за знаки? Или как вам больше удобно? Вебмани-доллары.

Подробней объясню в icq, мой номер: 2950279 или можете написать на почту: [email protected]