Требуются начинающие рерайтеры

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт43 заявки522 просмотра

Добрый вечер. Требуются рерайтеры широко профиля.

Требования:

* Умение писать уникальные тексты при необходимости вставляя ключевые слова(если это оговорено в ТЗ).

* Частый онлайн.

* Пунктуальность(четко оговариваем сроки исполнения).

* Производительность от 10 тыс.знаков в день.

* Если вы имеете познания и можете писать технические статьи это Плюс.

Форма оплаты: вебмани, приват24(для Украины). На первых этапах, пока вы не узнаете меня, могу производить расчет каждый день. Позже согласуем выгодный для обоих график выплат.

Оставляйте заявки, пару предложений о себе(что умеете и сколько можете уделять времени), как с вами связаться(желательно Скайп).

Необходимо 4-6 человек.

Все заявки скрыты. С ув., Вячеслав

13 лет назад
Heineken
36 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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