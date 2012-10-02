Требуется копирайтер для написания текстов на сайт форекс тематики. Если вы еще немного торгуете самостоятельно, то просто отлично :). Ключевые слова, по которым нужны статьи, я буду предоставлять. ...
Требуются начинающие рерайтеры
Добрый вечер. Требуются рерайтеры широко профиля.
Требования:
* Умение писать уникальные тексты при необходимости вставляя ключевые слова(если это оговорено в ТЗ).
* Частый онлайн.
* Пунктуальность(четко оговариваем сроки исполнения).
* Производительность от 10 тыс.знаков в день.
* Если вы имеете познания и можете писать технические статьи это Плюс.
Форма оплаты: вебмани, приват24(для Украины). На первых этапах, пока вы не узнаете меня, могу производить расчет каждый день. Позже согласуем выгодный для обоих график выплат.
Оставляйте заявки, пару предложений о себе(что умеете и сколько можете уделять времени), как с вами связаться(желательно Скайп).
Необходимо 4-6 человек.
Все заявки скрыты. С ув., Вячеслав
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