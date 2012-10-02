Требуются начинающие рерайтеры

Добрый вечер. Требуются рерайтеры широко профиля.

Требования:

* Умение писать уникальные тексты при необходимости вставляя ключевые слова(если это оговорено в ТЗ).

* Частый онлайн.

* Пунктуальность(четко оговариваем сроки исполнения).

* Производительность от 10 тыс.знаков в день.

* Если вы имеете познания и можете писать технические статьи это Плюс.

Форма оплаты: вебмани, приват24(для Украины). На первых этапах, пока вы не узнаете меня, могу производить расчет каждый день. Позже согласуем выгодный для обоих график выплат.

Оставляйте заявки, пару предложений о себе(что умеете и сколько можете уделять времени), как с вами связаться(желательно Скайп).

Необходимо 4-6 человек.

Все заявки скрыты. С ув., Вячеслав