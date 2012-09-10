Обзоры мобильных приложений на постоянной основе

Задача: время от времени обозревать разнообразные мобильные приложения - Android, iOs (в зависимости от того чем пользуетесь); в первую очередь упор на телефоны, планшеты потом.

Что обозревать - согласуем заранее.

Обзоры могут быть нескольких вариантов:

1. в виде текста со скриншотами

2. Скринкаст с голосом и/или субтитрами

3. Видеообзор (например, вот: _ttp://ukrainianiphone.com/10/09/2012/82498

Предложения хотелось бы получить в виде

1. Ссылки на релевантные ваши работы

2. В каком виде и на какой платформе предпочтительно делать обзоры

3. Пожелания по жанрам: "хочу обозревать только RPG"

4. Какие-то понятные ориентиры по стоимости для разных вариантов

Заранее спасибо за конструктив