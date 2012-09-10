Составлять описания изделий торгового холодильного оборудования: - холодильные витрины - холодильные шкафы - морозильные лари - холодильные горки - холодильные камеры - сплит-системы - моноблоки ...
Обзоры мобильных приложений на постоянной основе
Задача: время от времени обозревать разнообразные мобильные приложения - Android, iOs (в зависимости от того чем пользуетесь); в первую очередь упор на телефоны, планшеты потом.
Что обозревать - согласуем заранее.
Обзоры могут быть нескольких вариантов:
1. в виде текста со скриншотами
2. Скринкаст с голосом и/или субтитрами
3. Видеообзор (например, вот: _ttp://ukrainianiphone.com/10/09/2012/82498
Предложения хотелось бы получить в виде
1. Ссылки на релевантные ваши работы
2. В каком виде и на какой платформе предпочтительно делать обзоры
3. Пожелания по жанрам: "хочу обозревать только RPG"
4. Какие-то понятные ориентиры по стоимости для разных вариантов
Заранее спасибо за конструктив
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