Описания изделий холодильного оборудования

Составлять описания изделий торгового холодильного оборудования:

- холодильные витрины

- холодильные шкафы

- морозильные лари

- холодильные горки

- холодильные камеры

- сплит-системы

- моноблоки

- морозильные бонеты

- холодильные столы

- льдогенераторы

- конденсаторы

Я вам скину список ссылок на сайт производителя для оборудования, которое нужно описывать.

Общее кол-во необходимых описаний порядка 500.

Требования:

- 100% уникальность

- одно описание 1000 зпб

- отсутствие ошибок в тексте (грамматических, пунктуационных, смысловых)

- название изделия встречается в описании 2–3 раза в разных словоформах

- описание начинается с названия изделия

- побольше информации об оборудовании в тексте

- в тексте не следует использовать технические подробности, показатели и характеристики, так как один текст будет использоваться для нескольких аналогичных моделей

- не нужно допускать переоптимизации по категории оборудования (например слова: витрины). Вместо категории оборудования следует использовать синонимы: оборудование, техника, агрегат, ...

Стоимость:

- 1,5$ за 1000зпб (если стоимость вас не устраивает, предлагайте свою)

Оплата:

- Webmoney z-кошелек