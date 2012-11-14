Описания изделий холодильного оборудования

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Завершен17 заявок384 просмотра

Составлять описания изделий торгового холодильного оборудования:

- холодильные витрины

- холодильные шкафы

- морозильные лари

- холодильные горки

- холодильные камеры

- сплит-системы

- моноблоки

- морозильные бонеты

- холодильные столы

- льдогенераторы

- конденсаторы

Я вам скину список ссылок на сайт производителя для оборудования, которое нужно описывать.

Общее кол-во необходимых описаний порядка 500.

Требования:

- 100% уникальность

- одно описание 1000 зпб

- отсутствие ошибок в тексте (грамматических, пунктуационных, смысловых)

- название изделия встречается в описании 2–3 раза в разных словоформах

- описание начинается с названия изделия

- побольше информации об оборудовании в тексте

- в тексте не следует использовать технические подробности, показатели и характеристики, так как один текст будет использоваться для нескольких аналогичных моделей

- не нужно допускать переоптимизации по категории оборудования (например слова: витрины). Вместо категории оборудования следует использовать синонимы: оборудование, техника, агрегат, ...

Стоимость:

- 1,5$ за 1000зпб (если стоимость вас не устраивает, предлагайте свою)

Оплата:

- Webmoney z-кошелек

13 лет назад
neTp9c
35 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранные исполнители

9weblanser
Сергей 
33 года
13 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
13 лет назад
$20
2 дня
Сергей пишет отличные тексты, соблюдая все необходимые требования к ним.
Спасибо за сотрудничество.
jeniok
39 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$30
5 дней
Сотрудничали совсем не долго. Все написанные Евгенией тексты подошли.
Спасибо за заказ.

Заявки фрилансеров

9weblanser
Сергей 
33 года
13 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
13 лет назад
jeniok
39 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад

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