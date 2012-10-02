Ищу человека, который будет каждый день производить хороший рерайт нескольких новостей. Объем каждой около 1000 символов.
Статьи на тему гражданской обороны, ЧС, аварий
Также статьи на тему радиационного заражения. Сотрудничество долгосрочное.
В знак солидарности - исполнителям с сайта free-lance.ru с оплаченным PRO +10% к сумме сделки.
Темы для статей:
Радиационное заражение (защита)
Укрытия, убежища
Выживание в лесу
Добыча воды
и т.п.
Оплата 2 раза в месяц (первые статьи оплачиваю сразу для взаимного спокойствия). По требованию покажу старый аккаунт на той бирже, с отзывами и завершенными проектами (более 50 штук).
Заявки фрилансеров
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