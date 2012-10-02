Статьи на тему гражданской обороны, ЧС, аварий

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт13 заявок200 просмотров

Также статьи на тему радиационного заражения. Сотрудничество долгосрочное.

В знак солидарности - исполнителям с сайта free-lance.ru с оплаченным PRO +10% к сумме сделки.

Темы для статей:

Радиационное заражение (защита)

Укрытия, убежища

Выживание в лесу

Добыча воды

и т.п.

Оплата 2 раза в месяц (первые статьи оплачиваю сразу для взаимного спокойствия). По требованию покажу старый аккаунт на той бирже, с отзывами и завершенными проектами (более 50 штук).

13 лет назад
maliks
Сергей 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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