maliks

Сергей maliks

 
36 летРоссия/Екатеринбург
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Прибегаю к различным услугам фрилансеров в ходе работы над своими проектами

С осени 2011 года занимаюсь производством и продажей экипировки для единоборств.

  • Рерайт 3-х статей

    $50

    Здравствуйте. Необходим рейрайт трех статей на тему спортивного снаряжения (точнее техника работы на боксерской груше). Все исходники предоставляю в файле. Статьи должны получится уникальными, свыше 80% (можно не просто переписывать текст, но и поменять порядок разделов, ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Статьи на тему гражданской обороны, ЧС, аварий

    $100

    Также статьи на тему радиационного заражения. Сотрудничество долгосрочное. В знак солидарности - исполнителям с сайта free-lance.ru с оплаченным PRO +10% к сумме сделки. Темы для статей: Радиационное заражение (защита) Укрытия, убежища Выживание в лесу Добыча воды и т.п. Оплата 2 раза в месяц ...

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    11 лет назад