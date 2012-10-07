В продолжении предыдущего проекта необходимо сделать рерайт восьми статей. Цена: 600 руб. Оплата Webmoney, Яндекс.Деньги.
Прибегаю к различным услугам фрилансеров в ходе работы над своими проектами
С осени 2011 года занимаюсь производством и продажей экипировки для единоборств.
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- $20Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Здравствуйте. Необходим рейрайт трех статей на тему спортивного снаряжения (точнее техника работы на боксерской груше). Все исходники предоставляю в файле. Статьи должны получится уникальными, свыше 80% (можно не просто переписывать текст, но и поменять порядок разделов, ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $100
Также статьи на тему радиационного заражения. Сотрудничество долгосрочное. В знак солидарности - исполнителям с сайта free-lance.ru с оплаченным PRO +10% к сумме сделки. Темы для статей: Радиационное заражение (защита) Укрытия, убежища Выживание в лесу Добыча воды и т.п. Оплата 2 раза в месяц ...Копирайтинг13 заявокЗакрыт11 лет назад