Рерайт 3-х статей

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен4 заявки175 просмотров

Здравствуйте. Необходим рейрайт трех статей на тему спортивного снаряжения (точнее техника работы на боксерской груше). Все исходники предоставляю в файле.

Статьи должны получится уникальными, свыше 80% (можно не просто переписывать текст, но и поменять порядок разделов, абзацев, если это будет логично) , читаемыми, и иметь не менее 2000 символов окромя пробелов, конечно же.

Сдать все это нужно завтра до вечера, и сразу получить оплату без задержек.

Цена: 200 руб.

13 лет назад
maliks
Сергей 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

tristtana
36 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад
$20
3 дня
Приятно удивлен оперативностью Анастасии. В короткий срок получил работу высокого качества. Мои лучшие рекомендации!

Заявки фрилансеров

tristtana
36 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад

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