Рерайт 3-х статей

Здравствуйте. Необходим рейрайт трех статей на тему спортивного снаряжения (точнее техника работы на боксерской груше). Все исходники предоставляю в файле.

Статьи должны получится уникальными, свыше 80% (можно не просто переписывать текст, но и поменять порядок разделов, абзацев, если это будет логично) , читаемыми, и иметь не менее 2000 символов окромя пробелов, конечно же.

Сдать все это нужно завтра до вечера, и сразу получить оплату без задержек.

Цена: 200 руб.