Написание качественного рерайта

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Завершен21 заявка277 просмотров

Нужно 2-3 человека, для написания рерайта (медицинская тематика).

Даю готовый материал, который нужно отрерайтить. Объемы большие, нужно будет по 40-50 статьей в день с каждого исполнителя, оплата сразу же за выполненную работу. Так, что кто не располагает временем - не оставляйте заявки, пожалуйста!

Оставляйте свою цену за 1000 символов!

13 лет назад
Ssanuch
45 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранные исполнители

Wording_Studio
Антон 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$15
1 день
Отличный исполнитель! Было приятно работать, думаю не в последний раз)
Работали с Александром. И надеемся сотрудничать дальше. Человек адекватный, приятный в общении, а главное каждая оплата приходила очень оперативно.
fastok
36 лет
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад
$20
7 дней
Отличный исполнитель! Было приятно работать, думаю не в последний раз)
Профессиональный заказчик: такое впечатление, что всегда онлайн. Оплата даже быстрее, чем письмо получу об этом. Техзадание четкое. Никаких мелких придирок. Мечта фрилансера :)

Заявки фрилансеров

Wording_Studio
Антон 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
fastok
36 лет
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад

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