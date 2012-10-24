Нужно написать анонсы приблизительно 25 статей на туристическую тематику: 5-6 предложений, заинтересовывающих перейти по ссылке, плюс цепляющий заголовок, привлекающий внимание. Оплата – 20 рублей за анонс (WMR). От кандидатов жду в виде "пробы ...
Написание качественного рерайта
Нужно 2-3 человека, для написания рерайта (медицинская тематика).
Даю готовый материал, который нужно отрерайтить. Объемы большие, нужно будет по 40-50 статьей в день с каждого исполнителя, оплата сразу же за выполненную работу. Так, что кто не располагает временем - не оставляйте заявки, пожалуйста!
Оставляйте свою цену за 1000 символов!
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