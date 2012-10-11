Насколько бы не было неприятно писать отрицательные отзывы, вынуждена написать его этому фрилансеру. Антон взял достаточно большой объем на выполнение, сдал неуникальные статьи плохого качества, потом в течение 10 дней их отредактировали, оплату получили. Дала новый заказ со сроком на 2 дня (18 ноября). Через 5 дней (23 ноября) переслала письмо с заданием еще раз и спросила, когда оно будет готово. Еще через два дня спросила уже без пересылки письма. Антон ответил, что письма с заданием не получал. Задание послала еще раз со сроком выполнения в 2 дня. Прошла неделя, ни на одно из писем Антон не ответил. Вынуждена здесь написать, что данный фрилансер довольно безответственный, может подвести в любое время. Да и качество статей может сильно хромать.