Wording_Studio

Антон Wording_Studio

 
37 летУкраина/Запорожье
11 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
SEO Копирайт - 1.3$ за 1000 символов. Продающие, качественные статьи - от 1$ за 1k. Всегда на связи, большой опыт работы!

АКЦИЯ!!!! КОПИРАЙТ по 1,3 wmz за 1000 символов. ПРИ ЗАКАЗЕ ОТ 20.000 символов.

Выполняем копирайт, рерайт, пишем SEO тексты, постинг. В офисе работает 8 штатных сотрудников, которые в короткие сроки выполнять большой объем работы.

Всегда доступны в ICQ 900782 skype - add.news на почте [email protected] или через сайт www.wording.ru 

Цены от 0.8 wmz за 1000 символов без пробелов. Исходные материалы ищем сами.

Качество вас приятно удивит. Для больших заказов возможны скидки.

Отзывы заказчиков
Ssanuch
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Написания рерайта
Не первый раз работали, думаю и не в последний! Рекомендую
Приятно работать с человеком! адекватный и с оплатой проблем не было!
Ответный отзыв
kristem
44 годаКанада
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
$10
0 баллов
11 лет назад
Рерайт на 500К нескольким авторам.
Насколько бы не было неприятно писать отрицательные отзывы, вынуждена написать его этому фрилансеру. Антон взял достаточно большой объем на выполнение, сдал неуникальные статьи плохого качества, потом в течение 10 дней их отредактировали, оплату получили. Дала новый заказ со сроком на 2 дня (18 ноября). Через 5 дней (23 ноября) переслала письмо с заданием еще раз и спросила, когда оно будет готово. Еще через два дня спросила уже без пересылки письма. Антон ответил, что письма с заданием не получал. Задание послала еще раз со сроком выполнения в 2 дня. Прошла неделя, ни на одно из писем Антон не ответил. Вынуждена здесь написать, что данный фрилансер довольно безответственный, может подвести в любое время. Да и качество статей может сильно хромать.
nobap
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$15
9 баллов
11 лет назад
Статья для размещения на рекламных площадках
Работу выполнил с замечаниями, после поправил все. Были задержки, возможно из-за выходных. Цены более чем приемлемые. Буду обращаться.
Приятно иметь дело с человеком! Немного строгий, но в пределах разумного, приятный в общении. Надеемся на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
Ssanuch
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$15
10 баллов
11 лет назад
Написание качественного рерайта
Отличный исполнитель! Было приятно работать, думаю не в последний раз)
Работали с Александром. И надеемся сотрудничать дальше. Человек адекватный, приятный в общении, а главное каждая оплата приходила очень оперативно.
Ответный отзыв
neonking
Кирилл 
47 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$15
10 баллов
11 лет назад
31 статья по 2000 символов на главную страницу.
Профессиональная работа. Будем работать и дальше.
Советую всем сотрудничество с Кириллом! Очень адекватный в общении человек. Надеемся на дальнейшую работу с ним.
Ответный отзыв
Копирайтинг
6 отзывов(-1)
$1.4/час
от $20от 2 дней
#402
Редактирование и Корректура
1 отзыв
$0.1/час
от $1от 1 дня
#110
Наполнение сайтов
1 отзыв
$0.3/час
от $30от 1 дня
#247