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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
11 лет назад
Не первый раз работали, думаю и не в последний! Рекомендую
Ответный отзыв
Приятно работать с человеком! адекватный и с оплатой проблем не было!
$10
0 баллов
11 лет назад
Насколько бы не было неприятно писать отрицательные отзывы, вынуждена написать его этому фрилансеру. Антон взял достаточно большой объем на выполнение, сдал неуникальные статьи плохого качества, потом в течение 10 дней их отредактировали, оплату получили. Дала новый заказ со сроком на 2 дня (18 ноября). Через 5 дней (23 ноября) переслала письмо с заданием еще раз и спросила, когда оно будет готово. Еще через два дня спросила уже без пересылки письма. Антон ответил, что письма с заданием не получал. Задание послала еще раз со сроком выполнения в 2 дня. Прошла неделя, ни на одно из писем Антон не ответил. Вынуждена здесь написать, что данный фрилансер довольно безответственный, может подвести в любое время. Да и качество статей может сильно хромать.
$15
9 баллов
11 лет назад
Работу выполнил с замечаниями, после поправил все. Были задержки, возможно из-за выходных. Цены более чем приемлемые. Буду обращаться.
Ответный отзыв
Приятно иметь дело с человеком! Немного строгий, но в пределах разумного, приятный в общении. Надеемся на дальнейшее сотрудничество.
$15
10 баллов
11 лет назад
Отличный исполнитель! Было приятно работать, думаю не в последний раз)
Ответный отзыв
Работали с Александром. И надеемся сотрудничать дальше. Человек адекватный, приятный в общении, а главное каждая оплата приходила очень оперативно.
$15
10 баллов
11 лет назад
Профессиональная работа. Будем работать и дальше.
Ответный отзыв
Советую всем сотрудничество с Кириллом! Очень адекватный в общении человек. Надеемся на дальнейшую работу с ним.
Копирайтинг
6 отзывов(-1)
$1.4/час
от $20от 2 дней
#402
Редактирование и Корректура
1 отзыв
$0.1/час
от $1от 1 дня
#110
Наполнение сайтов
1 отзыв
$0.3/час
от $30от 1 дня
#247