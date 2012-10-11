31 статья по 2000 символов на главную страницу.

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Завершен38 заявок310 просмотров

Нужна 31 статья для 31 сайта на главную страницу. Каждая статья: 2 000 символов, без пробелов.

Подробное тз в приложении.

13 лет назад
neonking
Кирилл 
49 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Wording_Studio
Антон 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$15
3 дня
Профессиональная работа. Будем работать и дальше.
Советую всем сотрудничество с Кириллом! Очень адекватный в общении человек. Надеемся на дальнейшую работу с ним.

Заявки фрилансеров

Wording_Studio
Антон 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад

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