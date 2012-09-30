Нужен адекватный, ответственный сеокопирайтер. оплата 30 wmr — 1000 збп. тексты по 2 тыс.збп просьба - свои цены не предлагать!
Исполнитель на расшифровку текста из видео
Ищется человек на постоянную работу. Необходимо делать качественную текстовую расшифровку видео. То есть писать текстом то, что говорят на видео.
Тематика видео: техническая (разработка под мобильные платформы).
Пример: http://mbltdev.ru/presentations/22
Предлагайте цены и, по возможности, примеры работы.
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