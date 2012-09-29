Нужен адекватный, ответственный сеокопирайтер. оплата 30 wmr — 1000 збп. тексты по 2 тыс.збп просьба - свои цены не предлагать!
Журналист на новостной портал
Приветствую!
Ищу журналиста на новостной сайт.
Требования: умение грамотно изложить свои мысли.
Обязанности: размещение от 5 до 15 актуальных новостей в день. Т.е. читаете новости (несколько раз в день) и на значемые делаете рерайт и публикуете (+ картинку).
Оплата: от 15-30 рублей за новость, выплата раз в неделю. На первых порах возможна оплата вперед.
Оставляйте заявки, все будет обсуждаться напрямую с кандидатом.
Спасибо за внимание.
Заявки фрилансеров
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