Журналист на новостной портал

Приветствую!

Ищу журналиста на новостной сайт.

Требования: умение грамотно изложить свои мысли.

Обязанности: размещение от 5 до 15 актуальных новостей в день. Т.е. читаете новости (несколько раз в день) и на значемые делаете рерайт и публикуете (+ картинку).

Оплата: от 15-30 рублей за новость, выплата раз в неделю. На первых порах возможна оплата вперед.

Оставляйте заявки, все будет обсуждаться напрямую с кандидатом.

Спасибо за внимание.